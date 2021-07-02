Джакарта, , 10:23 — REGNUM Правительства Индонезии и Нидерландов договорились о расширении сотрудничества в сфере пальмового масла, сообщает Antara.

По словам министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, до сих пор две страны сотрудничали в области устойчивого производства пальмового масла, предоставляя программы по наращиванию потенциала для фермеров Суматры и Калимантана. Программа стоимостью пять миллионов евро рассчитана на период с 2019 по 2023 год и направлена на поддержку мелких фермеров.

Нидерланды — один из крупнейших импортеров индонезийского пальмового масла в Европейский союз. Целых 15% экспорта Индонезии состоит из пальмового масла. Нидерланды являются крупнейшим экспортным направлением Индонезии в Европе с объемом торговли $3,1 млрд в 2019 году.