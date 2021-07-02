Кишинёв, , 10:21 — REGNUM Молдавия рассчитывает в течение ближайшего времени заключить с Россией соглашение о закупке вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 2 июля заявил бывший президент Молдавии, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон.

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«Я думаю, что на этой или на следующей неделе такое соглашение должно быть подписано, мы готовы купить эти вакцины за счет бюджетных, государственных денег», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Додон указал, что, по его мнению, пандемия коронавируса никуда не делась, а потому необходимо быть готовым к ее новой волне и закупать для населения вакцину от нового заболевания.

Кроме того, экс-президент Молдавии добавил, что на данный момент в республике отсутствует действующее правительство и в связи с этим эффективность защитных мер снижена. В то же время, Додон указал, что даже в этих условиях договоренность с Россией о гуманитарных поставках уже приносит свои результаты.

Отметим, ранее Молдавия получила от России несколько партий российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи.