Кишинёв, , 10:02 — REGNUM В результате неспособности будущих депутатов договориться о создании нового правительства Молдавии в республике могут быть проведены повторные выборы в парламент и это чревато серьезными проблемами. Об этом 2 июля заявил бывший президент Молдавии, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон.

«Если после этих парламентских выборов будет новый виток политического кризиса, чего нельзя исключать, то ответственность опять ляжет на президента страны (Майю Санду). В этих условиях, теоретически, возможны новые выборы, которые полностью обвалят рейтинг президента и правых партий, который уже катится. Я не уверен, что кто-то рискнет опять блокировать процесс создания функционирования парламентского большинства и правительства, это чревато очень серьезными последствиями, катаклизмами», — сказал он в интервью РИА Новости.

Кроме того, Додон отметил, что после роспуска молдавского парламента ситуация в стране стала неконтролируемой и в социальной-экономической области на данный момент царит хаос.

При этом экс-президент республики уточнил, что депутаты обязаны договориться о создании нового правительства, так как в противном случае жизнь молдавских граждан станет сложнее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Молдавии, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон заявил, что из-за того, что в молдавском обществе будет беспокойство после досрочных парламентских выборов в стране, осенью жители республики могут выйти на массовые протесты.