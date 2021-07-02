Ереван, , 09:56 — REGNUM Блок «Армения» экс-президента республики Роберта Кочаряна обратился в Конституционный суд с требованием признать недействительными результаты прошедших внеочередных выборов в парламент, сообщили 2 июля в пресс-службе блока.

«Блок «Армения» уже обратился в Конституционный суд. Представитель блока Арам Вардеванян в течение дня соберет пресс-конференцию, на которой представит детали обращения», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кочарян заявил, что считает результаты выборов «странными».

"Все соцопросы говорили об обратной ситуации, в том числе и опросы, проведенные «Гэллапом» (социологической службой — ред.), которых трудно обвинить в симпатиях ко мне. Были массовые нарушения и использование админресурса, и мы обратимся в КС с жалобой после обработки всех данных», — сказал он.

Также Кочарян добавил, что блок «Армения» пока не решил, брать ли ему депутатские мандаты, полученный политической силой после того, как она набрала свыше 20% на прошедших парламентских выборах.