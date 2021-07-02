Варшава, , 09:56 — REGNUM 1 июля президент Польши Анджей Дуда посетил судостроительную верфь HOLDING SA в Гданьске. После мероприятия он провел пресс-конференцию, в рамках которой поделился впечатлениями от увиденного, сообщает Polskie Radio.

«Сейчас на верфи кипит работа. Я только что разговаривал и с руководителями, и с работниками. Они каждый день выполняют важные задачи, стремятся сделать это качественно и вовремя. Могу сказать смело, что я смотрю с гордостью на польскую судостроительную и судоремонтную отрасль», — заявил Дуда.

Во время визита в Гданьск президент также посетил строительство канала через Вислинскую косу. Это будет судоходный канал через польский участок Балтийской косы, который создаст второй проход между Калининградским заливом и Гданьским заливом.