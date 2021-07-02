Пекин, , 09:52 — REGNUM Утверждения некоторых западных СМИ об неэффективности китайских вакцин не имеют научной основы и искажают факты, сообщила 30 июня сингапурская газета Lianhe Zaobao со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.

В ответ на вопрос о недавнем сообщении американской газеты New York Times, в котором ставилась под сомнение эффективность китайских вакцин в Чили, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что подобные утверждения являются не чем иным, как искажением фактов и погоней за сенсациями.

«Чилийское правительство неоднократно заявляло, что факты показывают, что вакцина Sinovac безопасна и эффективна. Чилийские медицинские эксперты считают, что, если бы не массовая вакцинация, поддержанная китайской вакциной, последствия были бы катастрофическими», — сказал Ван.

Даже чилийские пользователи сети согласны с тем, что критика китайской вакцины была мотивирована предвзятостью и что вакцина Sinovac хорошо зарекомендовала себя в Чили, добавил он.

Китай надеется, что соответствующие средства массовой информации и политики будут уважать факты и мнения правительства и народа Чили, воздерживаться от введения общественности в заблуждение и вносить конкретный вклад в содействие доступности вакцин в развивающихся странах, а не наоборот, цитирует газета слова Вана.