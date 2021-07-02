Кишинёв, , 09:53 — REGNUM Из-за того, что в молдавском обществе будет беспокойство после досрочных парламентских выборов в стране, осенью жители республики могут выйти на массовые протесты. Об этом 2 июля заявил бывший президент Молдавии, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон.

«То, что протесты, скорее всего, будут, я в этом уверен. Беспокойство в обществе будет. Могут и левые выйти на протесты, и правые, более массовые протесты вероятны осенью», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Додон уточнил, что в летнее время протесты в Молдавии проходят редко, однако в обществе недовольство возрастает, так как люди возмущены ростом цен, а представители аграрного сектора рассчитывают на помощь государства, так как урожай пострадал из-за непогоды.

В то же время, по мнению экс-президента страны, если политическая ситуация после выборов ухудшится еще больше, жители Молдавии могут выйти на протесты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Молдавии, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон заявил, что после досрочных выборов в Молдавии Запад поставил задачу создать антироссийское большинство в парламенте республики, которое будет следовать его геополитическим инструкциям.