Ярославль, 2 июля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. 1 июня в Даниловском районе Ярославской области на федеральной автодороге «Холмогоры» столкнулись «Хендай Акцент» и «ПАЗ». Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области. Авария случилась около 17.30 на 309 километре трассы.

УМВД РФ по Ярославской области Авария

«В результате ДТП водитель «Хендай» женщина 1980 г.р. и пассажир мужчина 1977 г.р. госпитализированы. Второй пассажир автомашины «Хендай» — мужчина скончался до приезда БСМП. Личность погибшего устанавливается», — сообщили в пресс-службе МВД.

Водитель автобуса, 52-летний мужчина, не пострадал, были ли в «ПАЗе» другие люди неизвестно. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.