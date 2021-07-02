Нейпьидо, , 09:49 — REGNUM Мьянма ведет переговоры о покупке семи миллионов доз российской вакцины «Спутник V», сообщает Antara.

Лидер военной хунты Мьянмы заявил, что после плана на закупку двух миллионов доз российской вакцины против коронавируса государство намерено приобрести семь миллионов доз.

«Китай также прислал вакцины, и мы их использовали. Мы продолжим переговоры с Китаем», — заявил лидер военной хунты в Мьянме Мин Аун Хлайн.

По данным министерства здравоохранения, с начала пандемии в Мьянме зарегистрировано 155 697 случаев заболевания COVID-19 и 3320 смертей.