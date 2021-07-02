Сеул, , 10:27 — REGNUM Министерству по делам объединения Южной Кореи ничего не известно об обмене письмами между Пхеньяном и Сеулом, в которых главы двух стран обсудили возможность проведения онлайн-саммита. Об этом 2 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя министерства Чха Док Чхоля.

Данное заявление прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын якобы обменялись личными письмами, в которых обсудили возобновление межкорейских переговоров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что лидеры двух стран обменялись письмами в мае.

Между тем, Чха Док Чхоль добавил, что у южнокорейской стороны имеются технические возможности для проведения межкорейского виртуального саммита в любое время, поскольку в апреле текущего года был построен конференц-зал, предназначенный для видеопереговоров с Севером.