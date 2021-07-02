Рыбинск, Ярославская область, 2 июля, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Исторический центр Рыбинска Ярославской области номинирован на звание «Сокровище России» в одноимённой премии журнала National Geographic Traveler. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Rybinsk.ru Улица Крестовая в Рыбинске

«Премия «Сокровища России» — традиционная. Из года в год проект помогает не только определять главные достопримечательности и наиболее популярные места, но и открывать новые точки на туристической карте России. Такой новой точкой может стать исторический центр Рыбинска. Он представлен в номинации «Общественное пространство», — сообщили в пресс-службе администрации.

Другие участники этой номинации — Михайловская набережная в Новосибирске, остров Канта — островная часть Калининграда, а также Европейский квартал города Таганрога. Всего в данной номинации 20 претендентов, но их число ещё может увеличиться.

Победителя определят в онлайн-голосовании, сейчас оно уже стартовало и продлится до 10 октября 2021 года.