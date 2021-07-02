Киев, 2 июля 2021, 09:37 — REGNUM Принятый Верховной радой Украины законопроект «О коренных народах» является частью националистической дискриминационной политики в отношении населения страны. Об этом заявили 1 июля в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).
В ОПЗЖ отметили, что законопроект усугубляет раскол в украинском обществе.
В ОПЗЖ выразили несогласие с «несправедливой и антидемократической» политикой раскола и потребовали признать равенство всех национальных общин, живущих в стране.
Напомним, ранее 326 депутатов Верховной рады Украины приняли законопроект «О коренных народах», не включив в их перечень русских. Зато в перечень коренных включили крымских татар, караимов и крымчаков. Теперь документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.
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