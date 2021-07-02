Киев, , 09:37 — REGNUM Принятый Верховной радой Украины законопроект «О коренных народах» является частью националистической дискриминационной политики в отношении населения страны. Об этом заявили 1 июля в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

«[Власть] делит многонациональный украинский народ на сорта по этническому, культурному и языковому признаку», — сказано в сообщении.

В ОПЗЖ отметили, что законопроект усугубляет раскол в украинском обществе.

«Украина превращается в националистическое государство, где есть привилегированные народы, за которыми закреплены все культурные, языковые, информационные права и даже право на собственные представительские органы. И есть «нежелательные» бесправные национальные меньшинства», — заявили в партии.

В ОПЗЖ выразили несогласие с «несправедливой и антидемократической» политикой раскола и потребовали признать равенство всех национальных общин, живущих в стране.

Напомним, ранее 326 депутатов Верховной рады Украины приняли законопроект «О коренных народах», не включив в их перечень русских. Зато в перечень коренных включили крымских татар, караимов и крымчаков. Теперь документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

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