Майкоп, , 09:21 — REGNUM Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов принял участие в VIII Форуме регионов России и Белоруссии 1 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы республики. Ключевой темой форума этого года стали вопросы научно-технического сотрудничества в эпоху цифровизации.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов Фото Алексея Гусева

Участников пленарного заседания приветствовали президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Форум вела председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что в рамках Форума подписано более 20 предметных соглашений между российскими и белорусскими регионами. Почти столько же соглашений подписано между университетами, учреждениями культуры и иными структурами. От Адыгеи в режиме видеоселектора в мероприятии принял участие глава республики Мурат Кумпилов, а также премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, вице-премьер РА Вячеслав Сапиев, руководство министерств, курирующих вопросы экономики, образования и цифрового развития.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что обе страны давно и успешно взаимодействуют в области науки и техники, решают стратегическую задачу развития единого научно-технологического и цифрового пространства Союзного государства.

«В настоящее время по линии правительств России и Белоруссии прорабатываются вопросы использования единообразных цифровых решений, которые значительно упростят процедуры налогообложения, таможенного оформления, повысят прослеживаемость транзита грузов. Всё это придаст импульс развитию частного предпринимательства в обеих странах на недискриминационной, равной основе», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент РФ отметил тесное взаимодействие двух стран в области медицины, образования, атомной энергетики, геологоразведки, а также информационно-вычислительных технологий. Владимир Путин поздравил представителей Белоруссии с наступающим Днем независимости, который отмечается 3 июля — в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Форум регионов важнейшим проектом Союзного государства.

«Мы расширяем взаимодействие в исследовании космоса, вместе создаем высокопроизводительные системы обработки информации, наноматериалы, работаем над проблемами медицины и имеем хорошие результаты в этих отраслях. Эффективно сотрудничает с институтами академии наук Беларуси Сибирское отделение РАН, что еще раз доказывает успешность прямых контактов с регионами», — сказал Александр Лукашенко.

Между хозяйствующими субъектами Адыгеи и Белоруссии установились прочные торгово-экономические отношения. Так, Республикой Адыгея были организованы реверсные бизнес-миссии с участием предпринимателей из Адыгеи и Белоруссии. Продукция ООО «Адыгейский консервный комбинат» была представлена на международной выставке «БелАгро-2021».

"В рамках расширения межгосударственного сотрудничества и усиления экономических связей при поддержке Совета Федерации началась процедура заключения Соглашения между кабинетом министров Адыгеи и правительством Беларуси. Разработан план нашего взаимодействия, который детально отражает обоюдные интересы в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах», — подчеркнул Мурат Кумпилов.