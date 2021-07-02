Нур-Султан, , 09:23 — REGNUM В Казахстане никогда не был почвы для развития деятельности религиозных радикалов. Об этом заявил первый президент республики Нурсултан Назарбаев в документальном фильме «Штрихи к портрету».

Он напомнил о гражданской войне в Таджикистане. «В Таджикистане была война религиозная в свое время. Нынешний президент Таджикистана Рахмон в своей столице ходил с автоматом в руке, освобождать надо было», — сказал экс-президент.

По его мнению, в Казахстане подобных событий не было. Назарбаев также вспомнил о визите в республику бывших госсекретарей США Кондолизы Райс и Мадлен Олбрайт: «Я спрашивал: «Вот вы воюете сейчас в Ираке. Что будет после этого?» Она говорит: «Демократия!». Я говорю: «Никакой демократии там не будет». «А что будет?» «Исламское государство».

Экс-президент привел в пример Афганистан: «Не образованный народ, нищий народ. Там в лучшем случае будет исламская республика. Оно так и есть».