Ярославль, 2 июля, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Ярославской области из-за роста заболеваемости коронавирусом вводятся новые ограничения. Об этом сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.

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Очередные ограничительные меры касаются работы торговых центров и торгово-развлекательных комплексов — по выходным будет запрещена работа детских развлекательных центров, находящихся на их территории. Также вновь уменьшена максимальная загрузка зрительных залов с 75 до 50 процентов. Будет ужесточён и масочный режим.

«Предприятиям торговли будет запрещено обслуживать на кассе посетителей, не использующих средства индивидуальной защиты: маски и респираторы», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Постановление правительства Ярославской области об этом сейчас готовится.

«Кроме того, оперативный штаб рекомендует работодателям до 14 июля привить первым компонентом не менее 60-ти % сотрудников гостиниц и всех организаций с круглосуточным проживанием людей, сферы культуры, общественного питания, бытового обслуживания, транспорта (в том числе такси), торговли», — сообщили в правительстве.

До 7 августа привиться рекомендуется привиться сотрудникам всех организаций, оказывающих услуги населению, а до 1 сентября — работникам сферы образования.

Также в оперштабе уточняют, что продолжается проработка вопроса о введении обязательной вакцинации отдельных групп населения.