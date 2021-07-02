В Ярославской области не будут обслуживать покупателей без масок
Ярославль, 2 июля, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Ярославской области из-за роста заболеваемости коронавирусом вводятся новые ограничения. Об этом сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.
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Очередные ограничительные меры касаются работы торговых центров и торгово-развлекательных комплексов — по выходным будет запрещена работа детских развлекательных центров, находящихся на их территории. Также вновь уменьшена максимальная загрузка зрительных залов с 75 до 50 процентов. Будет ужесточён и масочный режим.
Постановление правительства Ярославской области об этом сейчас готовится.
До 7 августа привиться рекомендуется привиться сотрудникам всех организаций, оказывающих услуги населению, а до 1 сентября — работникам сферы образования.
Также в оперштабе уточняют, что продолжается проработка вопроса о введении обязательной вакцинации отдельных групп населения.