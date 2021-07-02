Тбилиси, , 09:19 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили 1 июля посетила с рабочим визитом Париж и встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба главы грузинского государства.

Сообщается, что стороны обсудили необходимость активизировать отношения между странами. В частности, президенты говорили о возобновлении диалога.

Напомним, Зурабишвили родилась в Париже в семье грузинских эмигрантов. В 2003 году она стала послом Франции в Грузии. Михаил Саакашвили, став президентом, в 2004 году назначил ее министром иностранных дел Грузии.

В 2005 году Зурабишвили создала оппозиционное движение, выступающее против установившегося в стране режима. Президентом Грузии она стала в декабре 2018 года.