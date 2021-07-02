Джакарта, , 09:15 — REGNUM Глава агентства по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии Пенни Лукито объявила о выдаче разрешения на экстренное использование в стране вакцины Moderna, сообщает Kompas.

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Согласно результатам третьей фазы клинических испытаний, эффективность вакцины Moderna достигла 94,1% в возрастной группе 18−65 лет.

В агентстве также заявили, что вакцина Moderna безопасна для групп населения с сопутствующими заболеваниями, такими как хронические заболевание легких, болезни сердца, ожирение, диабет, заболевание печени и ВИЧ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Индонезии заявил, что правительство получит от США четыре миллиона доз вакцины Moderna.

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