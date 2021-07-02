Кабул, , 09:18 — REGNUM Представители вооруженных сил США и НАТО покинули являющуюся крупнейшей в Афганистане авиационную базу в городе Баграм, расположенном в провинции Парван. Об этом 2 июля сообщил представитель американского министерства обороны, его слова приводит агентство AFP.

«Все коалиционные силы покинули Баграм», — сказал он.

При этом представитель Пентагона не сообщил, когда именно силы США и НАТО покинули авиабазу Баграм и не уточнил, когда она будет передана афганской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер заявил, что наступательные действия радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой стране вызывают беспокойство.