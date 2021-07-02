Тирана, , 09:09 — REGNUM В Албании возбудили дело о шпионаже на учениях Североатлантического альянса Defender Europe-2021 в отношении двух граждан России и пяти граждан Чехии, сообщает Albanian Daily News.

«Прокуратура Тираны расследует дела пятерых чешских граждан по обвинению в шпионаже за военными операциями Албании в рамках учений Defender Europe 21, также ведется расследование в отношении двух граждан России», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, граждане РФ посетили Чехию во время учений НАТО в мае-июне. Их подозревают в сборе секретной информации.

Как пишет издание, ранее прокуратура ставила задачу полиции вести скрытое наблюдение за гражданами РФ, чтобы определить, с кем они встречались.

Как сообщало ИА REGNUM, американские и албанские военные 24 мая поучаствовали в публичной части учений НАТО Defender Europe 2021 на площади Матери Терезы в Тиране.

Премьер-министр Албании Эди Рама поблагодарил всех военных, принявших участие в учениях:

«Одновременно я желаю, чтобы помимо и превыше благодарности ко всем юношам в униформе, которые приняли участие в этих учениях и которые в то же время составляют гарантию повседневной безопасности албанцев и Албании и готовы к самопожертвованию, поблагодарить все их семьи, которые каждый день готовы пожертвовать ими, которые зачастую сильно переживают из-за того, что члены их семей связали свою жизнь с вооруженными силами, для которых вовсе не каждый день бывает спокойным и не всякое время — безопасно».