Тирана, 2 июля 2021, 09:09 — REGNUM В Албании возбудили дело о шпионаже на учениях Североатлантического альянса Defender Europe-2021 в отношении двух граждан России и пяти граждан Чехии, сообщает Albanian Daily News.
По данным прокуратуры, граждане РФ посетили Чехию во время учений НАТО в мае-июне. Их подозревают в сборе секретной информации.
Как пишет издание, ранее прокуратура ставила задачу полиции вести скрытое наблюдение за гражданами РФ, чтобы определить, с кем они встречались.
Как сообщало ИА REGNUM, американские и албанские военные 24 мая поучаствовали в публичной части учений НАТО Defender Europe 2021 на площади Матери Терезы в Тиране.
Премьер-министр Албании Эди Рама поблагодарил всех военных, принявших участие в учениях: