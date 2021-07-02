Москва, , 09:09 — REGNUM Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о наказании за преднамеренное банкротство поможет установить реальных субъектов преступлений в сфере банкротства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила адвокат Галина Гузаева:

«В целом данные изменения я нахожу положительными. Изменения расширяет круг субъектов уголовной ответственности по ст. 195 и 196 УК РФ за счет, в частности, контролирующих должника лиц, выделяет арбитражного управляющего как отдельного субъекта.

Статус арбитражного управляющего сам по себе предоставляет широкий спектр полномочий прав, а потому его действия должны оцениваться не только со стороны гражданско-правовой ответственности (взыскание убытков), данный подход обоснован и направлен на надлежащее выполнение арбитражными управляющими своих обязанностей, чтобы интересы банкротного общества превышали личные интересы ответственного лица.

Включение в Уголовный кодекс РФ термина «контролирующее должника лицо» также оцениваю удачным шагом для установления истинных субъектов преступления. Термин «контролирующее лицо» уже укоренился в банкротном праве, разработан круг лиц и механизмы их установления, таким образом, введение данной формулировки позволит установить реальных субъектов преступлений в сфере банкротства».

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с законом, который подписал президент России Владимир Путин, усилена ответственность арбитражного управляющего и председателя ликвидационной комиссии за неправомерные действия при банкротстве. Также наказание до семи лет лишения свободы можно получить теперь за преднамеренное банкротство с использованием служебного положения.

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