Ярославль, 2 июля, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Ярославле частники торгуют муниципальным имуществом — асфальтовой крошкой, снятой с проспекта Авиаторов. Сигнал о том, что городская собственность уходит «налево», подаёт председатель территориального общественного самоуправления «Тверицы» Светлана Краузольт. Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Группа «Тверицы — Ярославль» Вконтакте Асфальтовая крошка

«Я как председатель ТОС ещё в марте — апреле подавала заявку в администрацию по поводу того, чтобы выделили нам крошку, которую снимут с проспекта Авиаторов, для ремонта дорог частного сектора. Глава района мне ответил, что если крошка будет выделена, то нам её дадут. Когда начали снимать первый день, я с главой связалась. Он сказал, что пока ничего не выделено, а крошку вывозят на охраняемую площадку на Шевелюху, для того, чтобы потом этой крошкой отсыпать обочины. До обочин это не доехало. Даже искать не пришлось, куда эта крошка была вывезена. На проспекте Авиаторов у торгового центра строящегося лежат кучи крошки. Многие люди в Тверицах уже люди купили себе крошку. Кто парковки себе отсыпает, кто ямы около дома. Мне не один человек сказал — купил и ещё куплю, если будет возможность. Цена крошки была на той неделе 15 тысяч машина, сегодня 22 тысячи. Агентство по муниципальному заказу, департамент городского хозяйства не замечают этого. Они упорно твердят о том, что крошка вывозится на охраняемую площадку, где потом будет развозиться по частному сектору и для отсыпки обочин. Что такое крошка? Это собственность города. Так почему она разбазаривается? Почему она отдаётся на откуп подрядчику? Почему подрядчик делает с ней всё, что захочет? Я не знаю, у меня уже версий куча, куда уходят эти деньги», — рассказала Светлана Краузольт.

Общественница не верит, что вся асфальтовая крошка будет использована для подсыпки обочин. И приводит нехитрые математические вычисления.

«Проспект Авиаторов, который ремонтируется, участок 1,2 километра, ширина 8 метров приблизительно. Снимается объём крошки в среднем где-то 10 сантиметров. Вот это получается объём, который будет снят. Если мы говорим про обочину на проспекте Авиаторов, что мне утверждает сейчас руководство города, её ширина 50 сантиметров, глубина закладки — 10 сантиметров тоже в среднем. У меня вопрос — куда 7 еще метров ширины дороги деваются?», — говорит Светлана Краузольт.

Чтобы таких вопросов не возникала, председатель ТОС предлагает сразу включать подсыпку частного сектора в обязательства подрядчика по контракту.

«Я призываю мэрию на координационном совете, чтобы объём крошки для ремонта дорог частного сектора учитывался контрактом. Чтобы не продавали крошку налево и направо, а сразу везли туда, куда нужно жителям. Чтобы все дороги частного сектора поблизости были отсыпаны и выровнены тем же подрядчиком. Мне было сказано — этого сделать нельзя. У нас что, город настолько богат? Наши дороги частного сектора убиты конкретно в Тверицах, нет ни одной дороги, кроме Союзной. Ни одна дорога не представляет из себя что-то ровное. У нас 20 улиц и 20 переулков, но это не дороги, это только направления», — говорит общественница.

Вопросы председателя ТОС ИА REGNUM адресует мэрии города.