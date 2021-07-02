Нур-Султан, , 09:02 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагал главе Украины Владимиру Зеленскому сесть за стол переговоров с Москвой через посредничество с Нур-Султаном. Об этом Назарбаев заявил в документальном фильме «Штрихи к портрету».

По его словам, Киев отказался от предложения, заявив о неготовности к этому процессу. «Мне очень больно, я хорошо знаю Украину, и что две такие близкие страны вдруг вот так размежевались, это ошибка политиков, а не народа», — сказал Назарбаев.

Он напомнил, что даже мировые войны заканчиваются переговорами. «Если из этого исходить, хотят решить вопрос, нужно сесть за стол переговоров», —предложил экс-президент.

Он отметил, что Москва сейчас не уступит в этом вопросе, так как президент России Владимир Путин будет учитывать мнение всего народа. «Тем более в Крыму был референдум, проголосовали за присоединение к России», — добавил Назарбаев.

По его словам, вопрос можно решить только через переговоры путем взаимных уступок. Конфликт не нужен ни России, ни Украине, сказал первый президент Казахстана.

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