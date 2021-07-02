Джакарта, , 08:56 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Садикин заявил, что правительство получит от США четыре миллиона доз вакцины Moderna, сообщает Kompas.

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По словам министра, четыре миллиона доз вакцины Moderna доставят в Индонезию в ближайшее время.

Ранее Индонезия получила 2,1 млн доз вакцины AstraZeneca от правительства Японии.

Правительство Австралии также пожертвовало 7,7 млн австралийских долларов на закупку вакцины против коронавируса. Ожидается, что Индонезия получит около 10 млн доз вакцины от властей Австралии.

Буди Садикин также выразил благодарность правительствам Японии, Австралии и США за помощь в закупке вакцины против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получит три миллиона доз вакцины против коронавируса из Нидерландов.

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