Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Активисты польской диаспоры из штатов Нью-Йорк и Флорида направили заявления в администрации данных штатов с просьбой привлечь к ответственности 72-летнего конгрессмена Стивена Коэна. Об этом сообщает Polskie Radio.

Причиной послужило то, что в мае текущего года Коэн заявил во время эфира на одном из крупных американских телеканалов, что Польша должна нести ответственность за создание немецких концлагерей, включая Освенцим.

«Историческая правда и имидж Польши были сфальсифицированы перед миллионной аудиторией популярного телеканала. Нас оскорбили и обвинили в соучастии в крупнейшем убийстве в истории — Холокосте. После этого Коэн лишь однократно принес нам извинения, что осталось вне внимания СМИ и не получило широкой огласки. Мы считаем, что этого слишком мало. Поэтому направили заявления руководству ряда штатов с требованием привлечь его к ответственности», — сказал журналистам один из лидеров польской общины Нью-Йорка Стефан Комар.