Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Высказывания председателя КНР Си Цзиньпина, сказанные им накануне на церемонии в связи со столетием Коммунистической партии Китая (КПК), «приняли к сведению» в Вашингтоне. Об этом 2 июля заявил на брифинге глава пресс-службы американского госдепартамента Нед Прайс.

«Мы в курсе заявлений президента Си (Цзиньпина), приняли их к сведению. Но не будем комментировать детали», — сказал он.

Также Прайс указал, что нынешняя американская администрация на протяжении нескольких месяцев проясняла свою позицию по поводу КПК.

«Но у меня нет конкретного ответа на вопрос о высказываниях президента Си», — добавил глава пресс-службы Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что США готовы начать переговоры с Северной Кореей в любое время и в любом месте.