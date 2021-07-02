Нур-Султан, , 08:43 — REGNUM Заявление российских политиков о принадлежности северных регионов Казахстана России не стоят внимания. Об этом заявил первый президент республики Нурсултан Назарбаев в документальном фильме «Штрихи к портрету».

«Говорят на Западе: «Надо Сибирь разделить». Это то же самое», — сказал экс-президент. Он отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил точку в этом вопросе. Глава МИД заявил, что никогда не было территориальных претензий к Казахстану.

Назарбаев отметил, что в эпоху свободы слова политики делают разные высказывания, но необходимо руководствоваться официальной позицией. «Поэтому не надо обращать внимание на такие высказывания», — добавил первый президент Казахстана.

Ранее Сергей Лавров заявил, что политики, делающие провокационные заявления о территориальной целостности Казахстана, просто пытаются привлечь к себе внимание. Глава МИД заявил, что подобное высказывание никогда не прозвучит со стороны тех, кто реально определяет политику России.