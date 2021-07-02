Джакарта, , 08:41 — REGNUM Индонезия получит три миллиона доз вакцины против коронавируса из Нидерландов, сообщает Kompas.

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Это один из конкретных результатов рабочего визита министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Гаагу. В ходе визита глава МИД Индонезии встретилась с высокопоставленными лицами государства.

Голландское правительство решило предоставить Индонезии помощь в размере трех миллионов доз вакцины против коронавируса.

Индонезия также изучает возможности сотрудничества с Нидерландами в области здравоохранения.

Напомним, с 1798 по 1942 год Индонезия была голландской колонией. В августе 1945 года Индонезия объявила о провозглашении независимости.