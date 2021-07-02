Пекин, , 08:37 — REGNUM Китайская революция была величайшей в истории человечества, и празднование 100-летия со дня основания Коммунистической партии Китая (КПК) является важной вехой на пути Китайской Народной Республики, заявил бывший министр иностранных дел Сингапура Джордж Ё Юн-Бун, передает 2 июля агентство Синьхуа.

Ё сделал эти замечания в интервью газете «Ляньхэ Цзаобао» 29 июня, заявив, что западная система не может работать в Китае или во многих других местах Азии, и только КПК может найти путь для Китая.

«Поскольку Китай огромен, а путь революции полон поворотов, КПК всегда будет учиться путь», — добавил он.

По его мнению, аграрная реформа является значительной частью китайской революции, в которой КПК сыграла ключевую роль. Кроме того, Китай повысил статус женщин, установив моногамию и равные права для мужчин и женщин. В результате китайские женщины, вероятно, имеют самый высокий статус в Азии, сказал он.