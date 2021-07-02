Хельсинки, , 08:33 — REGNUM Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией финский Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) рекомендовал своим соотечественникам на время постараться воздержаться от поездок в Россию. Об этом 2 июля сообщает финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

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Уточняется, что такая рекомендация дана в связи со значительно ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в России и распространением на российской территории мутации коронавируса «Дельта».

Также указывается, что прибывающие из России в Финляндию должны будут проходить на границе через тест на коронавирус и им также рекомендовано пройти второй тест спустя 72 часа после прибытия в Финляндию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что почти 400 побывавших на играх чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге жителей Финляндии заразились коронавирусной инфекцией, еще несколько десятков финнов подхватили вирус уже от вернувшихся фанатов.