Москва, , 08:25 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов встретился с послом Индонезии в Москве. Об этом сообщили в МИД России.

Посол Индонезии Жозе Тавареш и заместитель министра иностранных дел России обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и взаимодействие в формате диалогового партнерства Россия-АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июля в ходе своего визита в Индонезию будет участвовать в специальном видеосовещании с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Подробнее в материале: Лавров 6 июля примет участие в видеосовещании с главами МИД стран АСЕАН

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