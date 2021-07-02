Сеул, , 08:20 — REGNUM Министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги провёл 1 июля онлайн-встречу с министром экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр, с которым обсудил пути укрепления двусторонних отношений и предстоящую встречу министров финансов и глав ЦБ «Большой двадцатки» (G20). Об этом 2 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

По их словам, стороны выразили оптимизм относительно того, что страны продолжат укреплять сотрудничество в различных областях, включая цифровую экономику и «зелёную» энергетику.

Напомним, что встреча министров финансов и глав ЦБ «Большой двадцатки» (G20) состоится в Венеции (Италия) с 9 по 10 июля. В повестке встречи — международные экономические вопросы, включая пересмотр схемы корпоративного налогообложения.