Москва, 2 июля 2021, 08:14 — REGNUM Сингапур имеет важное значение среди киберпродвинутых стран, заявил основатель компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский.
По его словам, среди киберпродвинутых стран находится Сингапур. Ранее там сделали автоматический порт, полуавтоматизированную систему подземного транспорта, а также систему автоматического контроля за автомобильным трафиком и регулирования светофоров в зависимости от загруженности дорог.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Касперский заявил, что бороться против киберпреступности отдельными подразделениями киберполиции крайне неэффективно.
По его словам, пик сотрудничества в сфере кибербезопасности пришёлся на 2015−2016 годы, когда была проведена довольно успешная совместная полицейская операция РФ, США и ряда стран ЕС против громкой международной кибербанды Carbanak.
Ксасперский уточнил, что технически организовать подобное сотрудничество вполне возможно, но после этого «по полной программе вмешалась геополитика»
Читайте также: Касперский раскрыл детали бизнес-деятельности хакеров