Москва, , 08:14 — REGNUM Сингапур имеет важное значение среди киберпродвинутых стран, заявил основатель компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский.

«Я не стал бы говорить про США, как наиболее продвинутую в этом смысле (кибервозможностей) державу… Я не согласен с выводами … экспертов», — сказал он в интервью РИА Новости, комментируя недавние выводы Международного института стратегических исследований о том, что США является наиболее киберпродвинутым государством.

По его словам, среди киберпродвинутых стран находится Сингапур. Ранее там сделали автоматический порт, полуавтоматизированную систему подземного транспорта, а также систему автоматического контроля за автомобильным трафиком и регулирования светофоров в зависимости от загруженности дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Касперский заявил, что бороться против киберпреступности отдельными подразделениями киберполиции крайне неэффективно.

По его словам, пик сотрудничества в сфере кибербезопасности пришёлся на 2015−2016 годы, когда была проведена довольно успешная совместная полицейская операция РФ, США и ряда стран ЕС против громкой международной кибербанды Carbanak.

Ксасперский уточнил, что технически организовать подобное сотрудничество вполне возможно, но после этого «по полной программе вмешалась геополитика»

Читайте также: Касперский раскрыл детали бизнес-деятельности хакеров