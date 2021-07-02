Вашингтон, , 08:21 — REGNUM США готовы начать переговоры с Северной Кореей в любое время и в любом месте. Об этом заявил 2 июля на брифинге глава пресс-службы американского госдепартамента Нед Прайс.

«Мы очень четко дали понять, что готовы сесть за стол переговоров с представителями КНДР в любое время и где угодно», — сказал он.

Также Прайс добавил, что в настоящее время Вашингтон ожидает от Пхеньяна конструктивного ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы американского Госдепа Нед Прайс заявил на брифинге, что власти США встревожены из-за наращивания Китаем ядерной программы и призывают принять меры по снижению угроз.