Джакарта, , 08:08 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит в июле Индонезию, сообщает Sindonews.

Визит Сергея Лаврова в Джакарту станет вторым официальным посещением Индонезии в качестве главы МИД России.

Сергей Лавров встретится с президентом Индонезии Джоко Видодо, а также рядом индонезийских официальных лиц 6 июля 2021 года. На встрече будут рассмотрены актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, а также совместные меры по борьбе с коронавирусом.

Остается неясным будут ли стороны обсуждать закупку российской вакцины против коронавируса.

Напомним, визит Сергея Лаврова в Джакарту произойдет на фоне продолжающегося роста случаев заражения коронавирусом в Индонезии. За последние сутки коронавирусом в Индонезии заразились 24 тысячи человек.

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