Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) намерено выделить до $13,5 млн на «борьбу с коррупцией и некачественным оказанием услуг государственными структурами» Косова, сообщает RT со ссылкой на описание гранта.

Отмечается, что работа спонсируемых США подрядчиков будет направлена на «улучшение управления в области государственных финансов с акцентом на муниципальные закупки», а также на «укрепление механизмов подотчётности как внутри государственных структур Косова, так и за их пределами — через гражданское общество, частный сектор и СМИ».

Согласно условиям гранта, подрядчики должны координировать свои решения с USAID и его партнёрами, действовать в соответствии с целями контракта, а также избегать дублирования проводимых мероприятий и обеспечить максимально полезное использование инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Агентство США по международному развитию (USAID) выделит Грузии грант в размере $67 млн. $14,5 млн предназначены на «усиление устойчивости к внешним пагубным воздействиям», $25,9 млн — на «укрепление демократических завоеваний», а $26,6 — на экономическое развитие.

Отметим, что деятельность USAID в России запрещена с сентября 2012 года.

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