Берлин, , 07:39 — REGNUM ЕС не может быть заинтересован в разрушении экономических отношений с Россией, поскольку это вызовет сближение РФ и Китая, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас 1 июля в ходе пресс-конференции.

«Я полагаю, что для нас в Европе сложилась бы сложная обстановка, если бы экономические отношения с Россией были бы невозможны… Это «может привести к тому, что Россия и Китай станут ближе», — сказал руководитель немецкого ведомства.

Он пояснил, что подобная позиция является «ошибочной» и таит опасность из-за того, что РФ и КНР вместе могут сформировать «самый большой экономический» блок в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля Хайко Маас заявил, что одной из целей Берлина является выстраивание прагматичных связей с Москвой в тех областях, которые это допускают. Министр признал, что отношения ЕС и РФ являются довольно напряженными.

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