Токио, , 07:57 — REGNUM Правительство Японии направит наблюдателя на военные учения Sea Breeze — 2021, которые в Чёрном море проводят США и страны НАТО с участием Украины. Об этом со ссылкой на заявление министра обороны Японии Нобуо Киси 2 июля сообщает агентство Kyodo.

«Украина разделяет наши фундаментальные ценности, такие как свобода и демократия», — цитирует агентство министра. По его словам, отправка в данный регион японского наблюдателя является «очень значительным событием».

Отмечается, что наблюдатель в звании капитана первого ранга морских сил самообороны Японии будет находиться в зоне проведения учений с 3 по 10 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, тактические тренировки в рамках учений Sea Breeze — 2021 провели военные Украины и США на полигоне «Олешковские пески» вблизи Крыма.

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