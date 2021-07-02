Санкт-Петербург, 2 июля, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Петербурге по коронавирусной инфекции ввёл временные правила посещения самого Исаакиевского собора и находящегося в структуре учреждения храма Спас на Крови. Они призваны обеспечить безопасность посетителей и музейных работников.

Дарья Драй ИА REGNUM Храм Спаса-на-крови

Следите за развитием событий в трансляции: «В России рекордная ковид-смертность и новые ограничения — все новости»

«Количество посетителей строго ограничено. Обращаем ваше внимание, что вход в музей будет регламентирован временным интервалом в 15 минут», — говорится в сообщении музейной администрации. Причем данный интервал может быть изменён в зависимости от заполняемости обоих соборов, колоннады Исаакиевского собора и Часовни-музея у Спаса на Крови.

Все посетители обязаны следовать обозначенному однонаправленному маршруту осмотра, использовать медицинские или гигиенические маски, а также соблюдать безопасную дистанцию (1,5−2 метра). Численность экскурсионной группы не должна превышать 20 человек, причем формирование групп осуществляется на территории музея.

«Массовые мероприятия на территории музея возобновятся после снятия всех ограничительных мер», — отметили в администрации.

Музеи-памятники «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови» открыты для посещения с 10:00 до 18:00. Выходной день среда. Колоннада Исаакиевского собора открыта для индивидуального посещения с 10:00 до 18:00 без выходных. Часовня-музей Спаса на Крови открыта с 10:00 до 18:00, выходной день — вторая среда месяца. Работа касс и приём посетителей прекращаются за 30 мину т до закрытия музейных объектов.