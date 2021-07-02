Чебоксары, , 07:09 — REGNUM В Чувашии на выборах в Госдуму пока не выдвинулся ни один кандидат-одномандатник, а на выборах в Госсовет республики о своём желании участвовать заявился только один претендент. Это следует из системы ГАС-Выборы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Чувашии с началом парламентских кампаний кандидаты не спешат официально выдвигаться. На выборах в Государственную думу России пока не заявлен ни один кандидат-одномандатник.

На выборах в Госсовет Чувашии списки не представила ни одна партия, а в одномандатных округах документы подал только один претендент: 61-летний самовыдвиженец Степан Филиппов, который является безработным и планирует баллотироваться в Ленинском районе Чебоксар.

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Напомним, что для регистрации на выборах в Госдуму самовыдвиженцы в Чувашии должны собрать 14,5 тыс. подписей, на выборах в Государственный совет — в среднем 1,3 тыс. подписей (в зависимости от численности избирателей в округе).

Голосование в этом году будет проходить три дня, 17, 18 и 19 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму в Чувашии сформированы два одномандатных округа: Чебоксарский и Канашский. По итогам голосования в Госсовет Чувашской Республики будут избраны 44 депутата, в том числе половина — по одномандатным округам.