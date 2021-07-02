Иерусалим, , 06:51 — REGNUM ВВС Израиля в ночь на 2 июля нанесли удары по производственному объекту палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, разрабатывающему и производящему оружие. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«В ответ на запуск из сектора Газа в сторону Израиля зажигательных воздушных шаров, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по объекту, где производились исследования и разработка оружия, принадлежащему ХАМАС. ЦАХАЛ будет решительно отвечать на попытки террора из Газы», — говорится в сообщении.

По данным израильской государственной радиостанции Kan, запуск из Газы шаров со взрывчаткой 1 июля привёл к возникновению на территории Израиля не менее четырёх лесных пожаров. Израильские военные заблаговременно предупредили палестинцев о планируемой атаке на оружейный цех, чтобы его могли покинуть находящиеся там люди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильские истребители нанесли ракетный удар по позициям радикальных организаций в секторе Газа.

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