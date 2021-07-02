Киев, , 06:39 — REGNUM Резкий спад экспорта вооружений Украины якобы связан со «злонамеренными» действиями России, заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак 1 июля в эфире канала UkrLife.

Специалист сообщил, что с 2014 года, когда вспыхнул конфликт в Донбассе, Киев испытывает острую нужду в оружии и технике. При этом, как отметил Бардак, позиции Украины международном рынке вооружений серьезно просели.

Кроем того, по его мнению, Москва является «глобальным конкурентом» Киева в этой сфере и якобы создает помехи украинской стороне. Бардак привел в пример контакты стран с индийскими властями.

«Если начинаются переговоры украинских оружейников с Индией, то Россия начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо и все такое прочее», — сказал эксперт.

Он также утверждает, что Украина стала восстанавливать положение на рынке, развивая свой военно-промышленный комплекс. Бардак добавил, что РФ, наоборот, будто бы «отстала технологически».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что создаваемые Россией новейшие виды вооружений такие, как гиперзвуковая ракета «Циркон» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», следует опасаться.

Читайте также: Украинского эксперта встревожили новые виды вооружений России