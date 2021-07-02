Новосибирск, 2 июля, 2021, 06:37 — ИА Регнум. В Заельцовском парке Новосибирска в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацинального проекта «Жилье и городская среда» с соблюдением графика идут работы по благоустройству. Общая сумма контракта — более 170 млн рублей из средств федерального, областного и местного бюджетов. В ходе выездного совещания министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов проконтролировал ход работ по проекту.

Правительство Новосибирской области Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов проконтролировал ход работ в Заельцовском парке

«Благоустройство в Заельцовском парке идёт активно, порядка 30% основных работ уже выполнено. Подрядчик готов взять обязательства завершить основные работы в октябре этого года, несмотря на то что срок выполнение контракта 1 июня 2022 года, — прокомментировал Архипов. — Важная задача выполнить все объекты в одном архитектурном и визуальном стиле».

Планируется заменить покрытия центральной аллеи парка с асфальта на тротуарную плитку с выделением дорожки из тактильной плитки для лиц с ограниченными возможностями, обновить электроснабжение и оборудование электроосвещения территории парка и основных маршрутов. Также будет проведено устройство системы водоснабжения, прогулочных экотроп, трассы для скандинавской ходьбы, созданы велодорожки вдоль центральной аллеи, установлены новые площадки для разных возрастов и современные спортивныекомплексы, а также смонтированы видеокамеры и системы оповещения «Гражданин-полиция».

Уже выполнены земельные работы, началось устройство оснований для пешеходный дорожек и зон отдыха, на некоторых участках ведется укладка тротуарной плитки.

Реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Новосибирской области находится на контроле правительства региона.