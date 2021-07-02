Вашингтон, , 06:18 — REGNUM Гипотезу о причастности российских государственных структур к кибератакам на объекты в США и других странах отвергает Россия. Об этом 2 июля говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне на странице в Facebook

«Категорически отвергаем причастность российских госструктур к атакам «на правительственные и частные объекты в США и за их пределами», — сказано в обращении.

Так, российские дипломаты ответили на документ, составленный американскими и британскими спецслужбами, выдвинувшими соответствующее обвинение. Кроме того, в посольстве РФ отметили, что с территории США постоянно совершаются хакерские атаки на объекты критической инфраструктуры России.

Сотрудники дипмиссии призвали американские власти навести порядок на своей территории и избегать практики голословных обвинений, сосредоточившись на сотрудничестве с российскими стороной в сферах развития информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Вашингтон будет сдерживать Москву и Пекин в ядерной сфере и киберпространстве без намерений начать войну.

30 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным подвергалась мощным хакерским атакам во время ее трансляции.

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