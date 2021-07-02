Тегеран, , 08:18 — REGNUM 1 июля власти Ирана и Армении запустили первый рейс Тебриз — Ереван. Самолёт со 110 пассажирами на борту приземлился в международном аэропорту Тебриза и через час вернулся в Ереван. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В кулуарах церемонии запуска рейса Тебриз — Ереван глава аэропортов иранской провинции Восточный Азербайджан Рамин Азари сообщил об открытии третьей линии иностранных рейсов международного аэропорта Тебриз.

Азари также встретился и провел переговоры с генеральным директором авиакомпании «Армянские авиалинии» Арленом Давудяном на полях церемонии открытия рейса Тебриз — Ереван.

Международный аэропорт Тебриз является главным аэровокзалом на северо-западе страны, который выполняет рейсы в 11 внутренних городов и три зарубежных города, включая Стамбул, Измир и Ереван.