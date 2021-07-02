Тегеран, , 08:22 — REGNUM 1 июля представитель министерства иностранных дел Пакистана обрисовал позицию Тегерана и Исламабада в содействии урегулированию афганского вопроса и заявил, что, безусловно, Исламская Республика Иран призвана сыграть важную роль в мирном процессе в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Захид Хафиз Чаудри, отвечая на вопрос журналиста IRNA во время своего еженедельного брифинга для СМИ в Исламабаде, заявил, что Иран и Пакистан напрямую затронуты ситуацией в Афганистане.

Реагируя на недавнее предложение специального представителя Ирана по Афганистану Мохаммада Эбрахима Тахериана Фарда возродить трехсторонний механизм Тегеран-Исламабад-Кабул для содействия продвижению мирного процесса, он отметил, что Иран является очень важной региональной страной и соседом Афганистана, и, безусловно, ему предстоит сыграть важную роль в мирном процессе.

Касаясь тесного сотрудничества Пакистана с Ираном по Афганистану, представитель министерства иностранных дел сообщил: «Исламабад в прошлом сотрудничал с Тегераном по афганскому кризису, и мы считаем, что все страны, особенно ближайшие соседи Афганистана, должны внести свой вклад в мирный процесс».