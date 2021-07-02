Тегеран, , 08:23 — REGNUM 1 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф поздравил китайский народ и правительство со 100-летием основания Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«По случаю 100-летия со дня основания Коммунистической партии Китая я хотел бы тепло поздравить вас с замечательными достижениями, которых добилась партия за последнее столетие», — написал Зариф в своем аккаунте в Twitter.

Подчеркнув, что эти 100 лет прошли с гордостью и процветанием для китайского народа, он выразил надежду, что под руководством Коммунистической партии Китая страна получит больше возможностей и ирано-китайские отношения будут расширяться более энергично.

Ранее на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина состоялось торжественное празднование 100-летия со дня основания Коммунистической партии Китая.