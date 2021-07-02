Тегеран, , 08:28 — REGNUM 1 июля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что во время экономической войны власти США хотели прорвать экономическую блокаду Исламской Республики, однако им не удалось достичь данной цели. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Рухани выступил с речью на церемонии открытия шести национальных проектов по всей стране в режиме видеоконференции. Указывая на поражение США в экономической войне против иранской нации, президент отметил, что причина американской неудачи заключалась в том, что Иран заменил экспорт нефти экспортом иной продукции.

Он подчеркнул, что заместо нефти, на которую были наложены санкции, Иран нашёл альтернативные пути. Далее президент Ирана уточнил, что Иран является десятой страной в области производства стали и седьмой страной в области производства меди.

В ходе церемонии шесть промышленных и горнодобывающих проектов стоимостью 35 миллионов долларов, которые создадут дополнительные рабочие места для 881 человека, были открыты в рамках 78-го национального плана в четырех провинциях по приказу президента Рухани.