Тегеран, , 08:38 — REGNUM 1 июля Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи назначил Ходжатолеслама Голама Хоссейна Мохсени Эджи новым главой судебной власти Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своём указе аятолла Хаменеи подчеркнул необходимость серьезного выполнения задач судебной власти, как указано в Конституции, а также отметил важность продолжения проектов по преобразованию судебной системы и реализации существующего документа о реформе, использованию новых технологий и назначению ответственных лиц на ключевые должности.

Почитание заслуг уважаемых судей, решительное рассмотрение нарушений и непосредственное общение с народом входят в число ожиданий Верховного лидера от нового главы судебной власти.

Напомним, избранный президент Ирана Эбрахим Раиси занимал пост главы судебной власти страны до своего избрания следующим президентом на выборах 18 июня, набрав подавляющее большинство 17 926 345 голосов.