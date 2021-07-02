Тегеран, , 08:26 — REGNUM 1 июля президент Ирана Хасан Рухани торжественно открыл шесть национальных проектов по всей стране в режиме видеоконференции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Шесть промышленных и горнодобывающих проектов стоимостью 35 миллионов долларов, которые создадут дополнительные рабочие места для 881 человека, были открыты в рамках 78-го национального плана страны в четырех провинциях по приказу президента Рухани.

Проекты включают предприятия по стальной заготовке компании Pars Butyl и производству ювелирной керамической плитки Yazd в Ашкезаре, а также план развития производства обработанного табака в компании J. T. I Pars в Солтании.

Кроме того, в состав проектов вошли план транспортировки, хранения и экспорта серной кислоты в Кермане и Бандар-Аббасе, разработка вареной и гидратированной извести в Ахаре и план гранулирования компании Ardakan по производству губчатого железа.