Тегеран, , 08:42 — REGNUM 1 июля посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи заявил в четверг, что предоставление гарантий со стороны США является очевидным и необходимым аспектом дальнейшей реализации ядерной сделки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По окончании заседания Совета Безопасности ООН по рассмотрению 11-го доклада Генерального секретаря Организации об осуществлении резолюции 2231 Тахт Раванчи заявил, что необходимость предоставления гарантий со стороны США является очевидным фактом, что неоднократно подчеркивалось иранской стороной на протяжении многих лет.

Напомнив о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), он отметил: «Это опыт, с которым Иран и остальные члены Совета Безопасности столкнулись в результате незаконного выхода США из СВПД».

Он подчеркнул, что «соглашение не похоже на дверь, в которую можно входить и выходить из неё, когда захочется».

Ссылаясь на позорный провал Вашингтона в Совете Безопасности в прошлом году, дипломат отметил, что все члены СБ ООН знают, что попытки США были неправильными, незаконными и противоречили международным правилам.